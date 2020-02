Termodinamico a San Quirico: la Solar Power non si ferma

A distanza di qualche giorno dalla sentenza del Tar che ha bocciato il progetto per il termodinamico a San Quirico, la ditta incaricata di installare l’impianto, la San Quirico Solar Power, annuncia di voler presentare ricorso al Consiglio di Stato e far valere le proprie ragioni.

La partita per il termodinamico quindi sembra ancora aperta. Il progetto presentato e bocciato dal Tar prevedeva la costruzione a San Quirico di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare e biomassa, della potenza nominale di 10,8 MWe, oltre alle opere e infrastrutture connesse. Un investimento di circa 90 milioni di euro.

“La Solar Power non è proprietaria di nulla, attualmente”, chiarisce l’avvocato Piero Franceschi. “Parte delle aree era di proprietà dell’Assl, che si era impegnata a concederle, approvando con delibera la bozza della convenzione per la vendita di queste aree. Stessa cosa per quanto riguarda la parte dei terreni del Comune. Il grosso delle aree invece è di proprietà di un privato, che aveva stipulato un contratto preliminare con la Solar Power. Quindi la ditta aveva le carte in regola per procedere”.

“Ciò che contestiamo”, spiega sempre l’avvocato Franceschi, “è che la Regione ha tenuto conto solo della revoca della convenzione da parte del Comune e della mancanza dell’atto definitivo per i terreni ceduti dall’Assl, senza tener conto però del contratto preliminare con il privato”.

“Ci è stato contestato che non abbiamo rispettato i termini di presentazione del progetto ed è per questo che sarebbe decaduta la convenzione con il Comune, ma non è vero. Bisogna tener conto anche del fatto che nessuno può liberarsi unilateralmente di un contratto, così come ha fatto il Comune”.

La decisione se fare appello o meno, in ogni caso, dipenderà comunque dalle politiche sul settore energetico: “Non sappiamo ancora se verranno stanziati o meno i fondi per i bandi internazionali sui progetti inerenti l’energetico. In ogni caso porteremo avanti questa causa”, conclude l’avvocato Piero Franceschi.

Sabato, 29 febbraio 2020

L'articolo Termodinamico a San Quirico: la Solar Power non si ferma sembra essere il primo su LinkOristano.it.