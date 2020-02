37mln a Sardegna per strade provinciali

Nello specifico, per l'anno 2020 le risorse saranno di 2,23 milioni (Cagliari 390mila euro, Nuoro 460, Sassari 770, Oristano 310, Sud Sardegna 300), per l'anno 2021 4 milioni (Cagliari 710mila euro, Nuoro 850, Sassari 1milione 400 mila, Oristano 570, Sud Sardegna 550) e per i successivi, 2022, 2023 e 2024, 10,21 milioni annuali (Cagliari 1milione e 790 mila euro, Nuoro 2 milioni 120mila, Sassari 3 milioni 510mila, Oristano 1milione 420mila, Sud Sardegna 1milione 370 per ogni anno). In totale, dunque, Cagliari avrà a disposizione 6 milioni 470 mila euro, Nuoro 7 milioni 670, Sassari 12 milioni 700, Oristano 5milioni 140 e il Sud Sardegna 4 milioni 960.

Complessivamente sono stati stanziati in tutta Italia 995 milioni di euro "ripartiti - sottolinea la parlamentare sarda - grazie all'impegno del viceministro Giancarlo Cancelleri, in base a criteri che tengono conto della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto al dissesto idrogeologico".

Fonte: Ansa

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.