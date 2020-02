Coronavirus, il Decamerone 2.0 per sopravvivere alla quarantena

Raccontarsi storie è un modo per sopravvivere alla paura, e anche alla quarantena, come durante la peste del 1348 accadde ai protagonisti del Decameron. “Forse addirittura con qualche accorgimento in più visto che ai tempi del Coronavirus non è neanche possibile assembrarsi in un luogo di campagna come fecero i giovani narratori del Boccaccio”.

