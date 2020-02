Il weekend di Linkoristano

Gli appuntamenti del fine settimana in città e provincia



Su Marrulleri: il gran finale del carnevale universale

Il raduno interprovinciale dei carri allegorici e dei gruppi in maschera, chiuderà il carnevale universale di Marrubiu. Il gran finale, tanto atteso, è in programma domani. A partire dalle 16, un’ondata di maschere e bellissimi carri realizzati in cartapesta travolgeranno le strade del centro del paese. Special guest della giornata: Benito Urgu, con una piacevole sorpresa. Il corteo partirà da piazza Martiri e percorrerà la via Napoli, piazza Italia, via Oristano, via Tirso fino a piazza Amsicora.

Dopo la sfilata la festa continuerà con il Radiolina dj set. La giornata sarà arricchita da un’ampia area food con carnival gourmet, drink e la tradizionale zippolata. Il sipario si alza sulla rassegna con “Degustando Su Marrulleri”, iniziativa di contorno al carnevale che offre un’importante vetrina per le attività agroalimentari dell’Unione dei comuni del Terralbese.

Mezza maratona del Giudicato

Domani con la settima edizione della Mezza Maratona del Giudicato – L’Orto di Eleonora. La partenza sarà in via Duomo alle 8.30 davanti alla Cattedrale di Santa Maria. Annunciati duemila iscritti.

Giovani atleti da tutta la Sardegna per il campionato di Pole Dance

Oristano ospita la prima edizione del campionato regionale juniores di pole dance Sardegna. L’evento, in programma domani, vedrà sfidarsi 23 atlete da tutta la Sardegna, tra queste 11 sono le giovani ballerine della scuola oristanese Asd Wellness Studios, che organizza il Campionato. Appuntamento alle 15 al teatro della chiesa dei Cappuccini.



Oristano è Bandiera Azzurra. Giornata di premiazione per la città e il suo impegno nella corsa e camminata

Giornata di premiazione per la città di Oristano da parte dell’Anci e della Fidal per il titolo di “Bandiera Azzurra”. Questa mattina la città verrà premiata per l’impegno che l’amministrazione investe nella promozione di corsa e camminata. A consegnare ufficialmente il riconoscimento alle istituzioni comunali sarà il campione olimpionico e due volte campione del mondo Maurizio Damilano. Si inizierà alle 9.30 con una tavola rotonda nella Sala consiliare del Comune. Oltre a Maurizio Damilano, parteciperanno il presidente regionale della Fidal, il presidente di Anci Sardegna, il presidente provinciale del Coni e le scuole cittadine. Alle 11.15 sarà consegnata la bandiera. Seguirà l’inaugurazione del “Percorso Azzurro”: 14 chilometri da Piazza Eleonora d’Arborea fino a Torre Grande e ritorno, passando per Corso Umberto, Piazza Roma, Via Tharros, Viale Repubblica, Ponte Tirso (Brabau), Strada Provinciale 1, Piazza della Torre di Torre Grande.

Al via la Coppa C di tennis. Prima partita al Tennis Club ’70

Prima partita d’esordio per i due tennisti e giocatori professionisti entrati nella rosa del Tennis Club ’70 di Torre Grande, Stefan Palosi (1000 Atp singolo,750 Atp Doppio) e Giuliano Basile Lobartolo, (1000 itf Juniores). Domani mattina inizia la prima del campionato nazionale di serie C maschile a Torre Grande alle 9.

A Oristano un torneo di scacchi per esordienti

È l’evento giusto per chi sa giocare a scacchi, ma non ha mai partecipato a un torneo. Questo pomeriggio, dalle 16 alle 19, a Oristano si svolgerà il primo Torneo sociale del 2020 di scacchi, nella sede “Is Domus” della AD Oristano Scacchi, in via Diego Contini. L’iniziativa è promossa dalla AD Oristano Scacchi.

Il sogno di libertà di un sardo nelle pagine di “Su Kokku”

Il sogno di libertà di un sardo e il racconto di una Sardegna quasi dimenticata. Si parla di questo nel primo libro di Oscar Piano, “Su Kokku”, che sarà presentato questa mattina, alle 10, nella sala conferenze della Società di Mutuo Soccorso, in via Solferino ad Oristano. Dolores Piano dialogherà con l’autore.



A Ollastra è ancora carnevale: zippole, vernaccia e tanta musica

Prosegue il carnevale ollastrino, organizzato dalla Pro loco, in collaborazione con l’amministrazione comunale.

L’ultimo appuntamento è per domani, dalle 16, in piazza San Sebastiano. Tanta musica e gastronomia, con una degustazione di vernaccia, la pentolaccia e la zippolata. La serata di musica folk è a cura di Alessandro Nonnis e Gian Silvio Pinna.

A Silì, in arrivo la “Pentolaccia 2020”: zippolata e balli in piazza

Silì si prepara a festeggiare la “Pentolaccia 2020”. L’iniziativa, in programma per oggi a partire dalle 17, è organizzata dall’associazione culturale e ricreativa “Mollu Cannas” e dal comitato per i festeggiamenti di San Michele Arcangelo 2019-2020.

Il programma prevede la tradizionale zippolata nella sede dell’associazione, in via Adua, negli spazi della “Casa del Fanciullo”.A seguire, balli in piazza accompagnati dall’intrattenimento musicale di Giuliano Armas, alla fisarmonica.

A Nughedu, appuntamento con “Spop Lab, si riparte da qui!”

Un’esposizione temporanea nel cuore di Nughedu Santa Vittoria per raccontare i sei mesi di attività e progetti della community manager Silvia Di Passio nel piccolo paese del Barigadu, dove si è portato a termine anche un film con gli abitanti quali protagonisti.

È l’iniziativa ideata dallo Spinoff Sardarch per celebrare “Spop Lab, si riparte da qui”, il progetto che ha coinvolto la popolazione di Nughedu in attività di varia natura, con l’intento di contrastare il fenomeno dello spopolamento e sperimentare occasioni di stimolo.

Questa mattina, alle 10, si parlerà di questo progetto, unico nel suo genere, attraverso un percorso “a tappe”: saranno ricostruite le fasi delle azioni di Spop Lab. L’evento, in programma all’Ex-Oratorio di Nughedu Santa Vittoria, sarà un momento di confronto con quanti hanno preso parte ai mesi di attività.

A Solanas raduno di maschere

Si chiudono oggi a Solanas le manifestazioni del carnevale di Cabras. Dalle 15.30, previsto il raduno di giovani in maschera in via Principessa Iolanda, rallegrato da giochi, balli e musica.

La Pentolaccia chiude il carnevale di Bosa

La Pentolaccia in piazza chiude oggi a Bosa il ricco cartellone del “Carrasegare ‘Osincu 2020”. L’appuntamento è per le 17. La manifestazione è stata curata dal Comune e dalla Pro loco di Bosa col concorso di diversi enti.

Sfilata in maschera a Seneghe

Ultimo appuntamento del carnevale domani a Seneghe. Si chiude con “Dominiga ‘e sega pinzadas” alle 15.30 con tanto di sfilata in maschera.

Pentolaccia, zippole e maschere per le vie di Palmas Arborea

Il Comitato per i festeggiamenti in onore di Sant’Antioco Martire 2019-2020 di Palmas Arborea, si prepara per domani per l’ormai tradizionale appuntamento con la “Pentolaccia e Zippolata” paesana. La sfilata in maschera, che rallegrerà le vie del paese, partirà dal salone parrocchiale alle 15.30.

Seguirà l’animazione e la pentolaccia per i più piccoli accompagnate da zippole appena fritte e “cixiri cun craxous”. Mentre,dalle 21.30, spazio alla pentolaccia, musica e balli sardi a cura di Alessandro Atzei.

Una cena in maschera nella parrocchia del Sacro Cuore

Evento di carnevale nella parrocchia del Sacro Cuore di Oristano. Stasera si terrà infatti “La pentolaccia in maschera” nel salone parrocchiale. L’iniziativa, organizzata dal Comitato festeggiamenti Sacro Cuore 2020, consiste in una cena in maschera, con inizio a partire dalle 20.30. Un’occasione conviviale per stare insieme e divertirsi.

Sabato, 29 febbraio 2020

