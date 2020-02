Presto la cittadinanza a Liliana Segre: “La data sarà una scelta condivisa”

La senatrice Liliana Segre, sopravvissuta all’Olocausto, diventerà cittadina onoraria di Oristano. Quando? “Presto. Sulla scelta della data per la cerimonia coinvolgeremo anche l’Anpi”, ha spiegato il vicesindaco di Oristano, Massimiliano Sanna, “con il quale abbiamo iniziato un percorso per riproporre costantemente i temi dell’Olocausto, ma anche quelli del razzismo e dell’intolleranza. L’assegnazione della cittadinanza onoraria a Liliana Segre è parte integrante e imprescindibile di questo percorso”.

“Il documento si proponeva di ribadire come la nostra città sia contro l’intolleranza e il razzismo e a favore della pace”, conclude Federico. “Speravamo che stimolasse un dibattito in aula e così è stato”.

Fonte: Link Oristano

