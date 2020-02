Anche i Giganti di Mont’e Prama sono tra i beni da tutelare con i fondi destinati alla Sardegna dal Ministero dei Beni culturali. Il Segretariato regionale del Mibact ha già a disposizione 93 mila euro per un nuovo scavo e 3 milioni di euro per il restauro delle sculture. Per l’avvio degli scavi, però, non c’è una data ufficiale: la questione è ancora in mano alla Sovraintendenza.

Dal Ministero oltre tre milioni per i Giganti di Mont’e Prama Saranno spesi nel restauro delle statue e in un nuovo scavo

Per quanto riguarda il trasferimento dei Giganti nella nuova ala del Museo Civico del paese lagunare, il sindaco Abis non si sbilancia: “Non voglio più dare date. Stiamo lavorando al trasferimento e l’obiettivo è concludere entro la stagione estiva, ma sono procedure che deve risolvere l’Ufficio Tecnico”.

Fonte: Link Oristano

