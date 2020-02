Cagliari, fiamme nella notte a Sant’Elia: distrutte due auto in sosta

Auto in fiamme nella notte a Cagliari.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari sono intervenuti stanotte, intorno alle 4, con la squadra del distaccamento porto per l’incendio di due auto in sosta in via Schiavazzi.

La squadra, arrivata sul posto, ha provveduto all’estinzione dell’incendio e alla messa in sicurezza della zona coinvolta, evitando il propagarsi del rogo le cui cause sono ancora in corso di accertamento.

