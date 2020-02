Cagliari, follia alla Marina: “Hanno spaccato con una pietra la vetrata del mio negozio”

Un episodio inquietante, quello avvenuto martedì sera nel rione cagliaritano della Marina, in via Sant’Eulalia. Qualcuno ha spaccato con una pietra la vetrata del locale di un barbiere del Bangladesh. Sui social sta circolando un video, girato da un cameriere filippino, che mostra il vetro rotto e sostiene che, all’origine il gesto, ci sia la psicosi da Coronavirus. Una versione priva, tuttavia, di alcun riscontro. Bablu Md, il titolare del locale, contattato da Casteddu Online, spiega cosa è successo: “Erano le ventuno, stavo pulendo quando un uomo ha lanciato la pietra”, racconta. L’italiano del barbiere non è perfetto, ma riesce comunque a farsi capire: “Ho chiamato subito carabinieri e polizia, sono arrivati e ho fatto la denuncia”.

Fonte: Casteddu On Line

