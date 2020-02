Coronavirus: numero verde in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 28 FEB - Sarà operativo da domani, sabato 29 febbraio, su tutto il territorio della Sardegna il numero verde 800311377 dedicato alle informazioni relative al Covid-19, la malattia da nuovo coronavirus. Il numero - fa sapere l'Ats (l'azienda sanitaria unica della Sardegna) - sarà attivo tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 8 alle 20. L'Ats raccomanda di non chiamare nessuno dei numeri comunicati in precedenza, in quanto il numero verde sostituisce tutti gli altri numeri di telefono (che verranno disattivati). Per le ore notturne si rimanda al numero di pubblica utilità 1500 istituito dal Ministero della Salute e al 118. (ANSA).

Fonte: Ansa

