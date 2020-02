Air Italy: Mit,predisposta norma per cig

"Al termine del lavoro istruttorio avviato a seguito dell'incontro dello scorso 20 febbraio con i sindacati, il Mise e le Regioni Sardegna e Lombardia sulla liquidazione di Air Italy, la ministra delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, ha predisposto una norma, la cui approvazione avverrà nei prossimi giorni, relativa al riconoscimento della cassa integrazione per i lavoratori". Lo si legge in una nota del ministero. "L'istituto, compatibile con l'utilizzo del fondo di solidarietà del trasporto aereo, durerà sei mesi e sarà prorogabile. Rimane ferma l'intenzione di lavorare per il ripristino della precedente modalità di finanziamento del Fondo di solidarietà del trasporto aereo".

Fonte: Ansa

