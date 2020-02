I cantieri dei Beni Culturali in Sardegna: alla scoperta delle ricadute economiche e turistiche

Questa

mattina si è tenuta la conferenza stampa indetta dal Segretariato regionale del Ministero per i

beni

e le attività culturali e per il turismo, che ha esposto il suo ruolo nella compagine dei beni

culturali

in Sardegna, presentando il lavoro svolto negli ultimi anni, nonché i numerosi progetti futuri

che

lo coinvolgono in prima linea e più in generale gli interventi del Mibact sul Patrimonio Culturale

nell’Isola.

Come riferisce la dirigente Patricia Olivo “

Il

Segretariato con questa conferenza stampa

intende

avviare un canale di comunicazione con particolare attenzione ai processi decisionali e attuativi

collegati

ai lavori pubblici sui Beni Culturali.

Comunicare

i risultati di questa attività risponde

,

oltre

all’esigenza

di trasparenza del proprio operato, anche alla necessità di rendere partecipi le comunità

civili

e religiose del difficile percorso di realizzazione di un intervento che deve tenere conto della

normativa

sui LL.PP.

in

continuo aggiornamento, del

la

delicata natura dei BB.CC.

,

del

coordinamento

dei

funzionari

tecnici del MIBACT e di tutti i professionisti esterni a vario titolo coinvolti. Attraverso un

flusso

costante di informazioni e aggiornamenti, si intendono mostrare i risultati concreti per dare al

cittadino

un’iniezione di fiducia sull’azione delle amministrazioni pubbliche, confidando di alleviare il

disagio

generato dalla presenza di lunghi cantieri senza conoscerne

le

specifiche e tempi certi

.”

IL

SEGRETARIATO REGIONALE

Già

ex

D

irezione

regionale, il Segretariato mantiene la vocazione di ufficio

tecnico-

amministrativo

e di

coordinamento.

Il suo cuore pulsante è rappresentato dalla Stazione Appaltante, che attua, secondo le

normative

ministeriali, attività di programmazione e coordinamento dei vari uffici Mibact regionali,

coinvolgendoli

sia nella fase di programmazione che nella fase esecutiva. Lo dimostrano le attività

degli

ultimi anni che hanno visto questo ufficio recettore del 65% del totale delle risorse destinate alle

attività

di restauro e valorizzazione dei beni culturali, per un ammontare di € 3

6

.509.057,00

su un

finanziamento

complessivo per i beni di tutta

la

Sardegna pari a € 59.641.898,00.

LE

FONTI DI FINANZIAMENTO

Particolarmente

fruttuoso è stato l’ultimo triennio, anche grazie all’avvicendarsi di alcune misure di

finanziamento

che per la portata e le caratteristiche si sono dimostrate straordinarie. Queste sono il

“Fondo

per la tutela del patrimonio culturale” istituito nel 2016 e che ha predisposto una dotazione

iniziale

di 500 milioni di euro per il periodo 2016-2020 (L. 190/2014, art.1 cc. 9 e 10) e la misura prevista

c

on

la Legge 232/2016 (art.1 c. 140) che, al fine di assicurare lo sviluppo infrastrutturale del Paese,

individua

settori di finanziamento tra i quali la prevenzione al rischio sismico e l’eliminazione delle

barriere

architettoniche.

Insieme

agli altri finanziamenti derivanti da leggi ordinarie e altre misure particolari, anche grazie alla

capacità

propositiva delle Soprintendenze e degli altri uffici periferici, la Sardegna ha potuto contare

su

un aumento

considerevole

delle risorse da destinare a

l

patrimonio culturale

.

I

CANTIERI CONCLUSI E I NUOVI PROGETTI

Tradotto

nella pratica il Segretariato regionale in questo periodo ha avviato 91 interventi, di cui 37

riguardanti

beni archeologici, 48 relativi a beni architettonici e 6 dedicati alla cura di beni

storico-artistici.

Di questi cantieri, distribuiti da sud a nord e da est a

ovest

dell’Isola, sono 48 i nuovi

progetti

che verranno avviati a breve e per cui è prevista conclusione entro il 2023. Tra questi

ritroviamo

il

Sistema

delle aree archeologiche della Sardegna sud-orientale che include 16 siti di cui,

per

citarne qualcuno, fanno parte le terme di Fordongianus, il Nuraghe Diana e il sistema museale di

Mont

’

e

Prama

.

Sempre in ambito archeologico, nel nord Sardegna è previsto il progetto di

ristrutturazione

e valorizzazione per la fruizione turistica dell’imponente Ponte Romano di Porto Torres

e

dello scavo dell’area archeologica di Turris

Libisonis

.

Tra questi progetti ci sono anche delle grandi

opere

architettoniche,

alcune delle quali hanno già visto l’avvio dei lavori, come l’ex convento di San

Francesco

di Oristano, che diventerà sede dell’Archivio di Stato, luogo di fruizione pubblica e di studio

che

prevede anche la restituzione di uno spazio verde aperto alla città, il restauro delle pitture murarie

della

Cattedrale di Oristano, oppure l’intervento sull’ex Episcopio di Tortolì, struttura storica del centro

ogliastrino

destinato ad accogliere un piccolo museo della città, un

centro

servizi che includerà anche

un

teatro all’aperto. Cagliari vedrà, a

conclusione

dei

lavori

che si sv

olgeranno

nel prossimo biennio, la

restituzione

alla cittadinanza della torre di San Pancrazio, attualmente inaccessibile per via del

degrado

delle strutture lignee.

Quasi

la metà dei lavori avviati in questi ultimi anni, per la precisione 43, si sono conclusi

tra

il 2018 e

il

2019 e molti verranno terminati entro il 2020. Tra questi ci sono alcuni beni storico artistici come le

tavole

di Bortigali, Benetutti, Dorgali, la Necropoli di S. Andrea

Priu

che sotto una coltre di terra e

vegetazione

ha dato luce ad un impianto di terme romane con delle parti completamente integre. Sono

terminati

l’estate scorsa ad Alghero i lavori di restauro del nuraghe

Palmavera

e dell’impianto di

illuminazione

dei percorsi del villaggio circostante, pensati per garantire, oltre alla fruizione notturna,

anche

una migliore accessibilità per persone con ridotte capacità motorie. Nelle due principali città

dell’Isola

invece stanno per terminare i lavori di due importanti centri museali

:

il Museo G.A. Sanna di

Sassari

e il Museo Ex Regio di Cagliari.

LE

RICADUTE SUL MERCATO E

LE

PROSPETTIVE FUTURE

È

stato dunque un triennio che ha visto l’avvio di numerosi cantieri e la risoluzione di alcuni progetti

fermi

da anni. Le procedure non sono semplici. Come ci racconta la re

sponsabile

della stazione

appaltante,

l’

a

rchitetto

Patrizia Tomassetti

“L’attività

di stazione appaltante, confermata anche nella

recente

riforma del MIBACT, comporta il continuo confronto con gli altri Uffici Periferici sia in fase di

programmazione

degli interventi e, ancor più in fase esecutiva, con il coinvolgimento fattivo di tutte le

professionalità

tecnico-scientifiche in servizio presso le Soprintendenze. Il continuo aggiornamento

normativo

in aggiunta alle numerose e sempre maggiori incombenze richiede uno sforzo se possibile

ancor

maggiore di quello profuso sin d’ora.”

Se

diamo uno sguardo dietro le quinte, in quest’

U

fficio

operano nella stazione appaltante 11 tra

architetti,

amministrativi e tecnici che si occupano di coordinare il personale del

M

inistero

su tutta

l’isola

e di gestire il rapporto con le ditte esterne. Nell’ultimo triennio le risorse ministeriali destinate

ai

beni culturali hanno avuto interessanti ricadute anche sul mercato, avendo coinvolto 257 operatori

economici

tra imprese, tecnici e fornitori

esterni

per un ammontare di € 18.355.086,72.

Prosegue

la Tomassetti “

Ritengo

che i tre anni appena conclusi abbiano di certo dato risultati

soddisfacenti

sia in termini di progettualità, capace di intercettare i fondi a disposizione, sia in termini

di

capacità di attuare gli interventi finanziati con molti margini di miglioramento. Spicca un sostanziale

cambio di filosofia nella gestione della fase progettuale con una cospicua esternalizzazione dei servizi

tecnici affidati esclusivamente sulla base del merito. Si tratta sostanzialmente di incarichi di

progettazione o di Coordinamento della sicurezza, sempre nell’ottica di valutare le effettive capacità del

professionista in relazione allo specifico intervento da progettare”.

Parlando di procedure di affidamento dei lavori e di appalti, solo nel 2019 si registrano 36 gare per un

importo complessivo € 6.607.673,87, cui hanno partecipato 248 soggetti economici. Di queste , 4 sono

state le “gare aperte”, che hanno un valore economico pari a € 6.124.427,65 e d in cui sono stat e

coinvolte 153 imprese.

Le prospettive future per ora sono assai ottimistiche, infatti è già presente il rinnovo della L.232 per un

finanziamento di € 56.000.000 ,00 per i beni culturali in Sardegna , articolati in una programmazione

decennale, evento mai capitato in precedenza.

