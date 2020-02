A fuoco casa consigliere in Ogliastra

(ANSA) - NUORO, 28 FEB - Attentato incendiario a Villagrande Strisaili, in Ogliastra, ai danni di un consigliere comunale del paese, Valerio Ecca, allevatore.

Qualcuno, nella notte tra mercoledì e giovedì, è entrato all'interno dell'abitazione che si trova in campagna, in località Genn'Antine, e ha appiccato il rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno avviato le indagini. È stato lo stesso consigliere comunale a segnalare l'episodio pubblicando sulla sua pagina Facebook un commento e le foto del rogo: "Scherzo di carnevale", scrive nel post Ecca e poi rispondendo ai commenti lasciati da chi lo conosce aggiunge: "Qualcuno aveva freddo e ha acceso il fuoco in casa nostra. Noi stiamo bene, eravamo in Gallura. Solo danni a mobili e documenti. Casa inagibile".

I militari dell'arma hanno avviato le indagini per ricostruire l'episodio e stabilire se l'attentato incendiario sia riconducibile eventualmente all'attività politica o lavorativa di Ecca.

Recentemente il figlio del consigliere comunale era finito agli arresti domiciliari con l'accusa di aver accoltellato un giovane e lo stesso Valerio Ecca era stato denunciato. (ANSA).