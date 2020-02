Mosca, crepa sul parabrezza della cabina di pilotaggio: aereo effettua atterraggio di emergenza

Il Boeing 777 con oltre 100 persone a bordo è atterrato con successo all’aeroporto moscovita di Vnukovo, a causa del rilevamento di una incrinatura nel vetro cabina di pilotaggio. Lo comunicano i servizi emergenza. L’equipaggio dell’aereo decollato dallo scalo di Sheremetyevo ha preso la decisione di tornare a Mosca, la città di partenza, per via di uno guasto tecnico. L’aereo, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,dopo aver deviato per precauzione, in seguito a un guasto casuale di un elemento riscaldante nel parabrezza dell’aereo che ha causato una crepa è atterrato in modo sicuro e senza incidenti ed è stato accolto dai servizi di emergenza dell’Aeroporto come è prassi standard in tali casi.

