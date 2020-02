Rimprovera giovani, 64enne picchiato

(ANSA) - OLBIA, 28 FEB - Hanno picchiato un uomo di 64 anni che li rimproverava perché stavano danneggiando le reti di protezione del canale del parco Fausto Noce, a Olbia. Due giovani ventenni sono stati denunciati dalla polizia per lesioni e danneggiamento. Gli agenti della squadra volanti erano intervenuti dopo che era stata segnalata una lite tra un 64enne e un 23enne. Il 64enne aveva rimproverato un gruppo di ragazzi che stavano danneggiando le reti di protezione del canale e ha cercato di riprenderli col suo telefono cellulare. Uno di questi gli si è scagliato contro colpendolo con un pugno al volto e innescando una colluttazione. Un altro è intervenuto colpendo a sua volta l'uomo con calci alla schiena e sulla faccia. Un passante è accorso in aiuto del 64enne evitando il peggio. I due litiganti sono stati accompagnati al pronto soccorso dove i medici hanno assegnato 20 giorni di cure all'anziano e 7 al 23enne, che, dalle analisi effettuate, è risultato avere un tasso alcolico molto elevato nel sangue. Gli agenti hanno identificato anche gli altri ragazzi.(ANSA).

Fonte: Ansa

