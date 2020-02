Cagliari, scappa alla vista della polizia e si schianta contro un muro: 28enne rumeno nei guai

I poliziotti delle Volanti, infatti, sono riusciti finalmente a fermare la sua rocambolesca fuga in Via San Simone, dove imperterrito, il malvivente operava manovre azzardate e pericolose. Nell’ultimo suo tentativo di speronare ancora una volta la Volante, lo stesso ha perso il controllo dell’auto ed è andato ad impattare contro un muro.

Alla vista di un’altra pattuglia, ancora, il conducente, senza esitazione, è salito sul marciapiede per sfuggire all’ennesimo blocco, percorrendo diversi metri a folle velocità. Solo grazie alla preparazione tecnica e alla grande professionalità dei poliziotti si è evitato che il conducente dell’auto potesse arrecare danno ad ignari passanti e che la sua fuga potesse sfociare in conseguenze ben peggiori.

Ieri sera un equipaggio della Squadra Volante, mentre percorreva Viale Sant’Avendrace, ha notato un Mini Cooper che, alla vista dell’auto coi colori d’istituto, ha immediatamente cambiato senso di marcia immettendosi in Via Santa Gilla, accelerando in maniera repentina per sfuggire ad un possibile controllo.

Fonte: Casteddu On Line

