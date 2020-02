"Senza proroga voli Sardegna,turismo ko"

Proroga della continuità territoriale subito operativa. È la richiesta che parte da Confindustria Sardegna, in particolare dagli imprenditori del comparto turistico. Occorre fare in fretta perché - denunciano gli operatori - le disdette hanno superato il 50%. Manca ancora - denuncia l'organizzazione - la pubblicazione del Decreto ministeriale sulla Gazzetta Ufficiale. Con il risultato che è pertanto tuttora impossibile acquistare o prenotare i voli da e per la Sardegna dopo il prossimo 16 aprile.

"Il prolungarsi di tale situazione - denuncia Confindustria - cui si somma la ulteriore pesantissima crisi determinata dalla 'emergenza Coronavirus' rischia di provocare danni non più recuperabili non solo per il settore turistico ricettivo, allo stato attuale il più colpito, ma anche per il complesso del sistema economico e produttivo regionale, già indebolito dal persistere dello stato di crisi generale".

Danni - continuano gli imprenditori - con effetti "non solo nel breve periodo (gli operatori del comparto ricettivo e dei trasporti segnalano, ad oggi, disdette e cancellazioni fino ad oltre il 50% delle prenotazioni già effettuate) ma anche e soprattutto nel medio e lungo periodo, con particolare riferimento alla prossima stagione estiva.