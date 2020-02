Trasporti e logistica, aumentano addetti e fatturato

In Sardegna aumentano addetti (+5,4%) e fatturato (+5.9 %) del comparto trasporti e logistica.

Ma il tasso di crescita è però inferiore al dato nazionale che registra invece rispettivamente una crescita del 6,4 per cento e dell'8,1 per cento. È la fotografia scattata dall'Osservatorio sui bilanci delle SRL -pubblicato dal Consiglio e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

L'analisi sulla base della banca dati AIDA -Bureau van Dijk ha riguardato i bilanci 2018 di quasi 17.000 società, pari al 3% del totale. Per la Sardegna l'aumento del 5,4 per cento porta gli addetti a quota 4867. Mentre, in virtù della crescita registrata nel 2018, il fatturato raggiunge oltre 619milioni.