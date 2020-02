Cagliari, vandali scatenati a Castello: danneggiate 4 mini isole ecologiche 

Danneggiate, forse utilizzando una pietra o un cacciavite. Le mini isole ecologiche posizionate dal Comune nel rione cagliaritano di Castello finiscono nel mirino dei vandali. I quattro contenitori di vico III Genovesi sono quelli maggiormente colpiti. E chi ha agito, forse, l’ha fatto proprio per creare un danno ai residenti del quartiere: a finire quasi ko, infatti, è la parte dei contenitori dove bisogna inserire o strisciare la tessera elettronica, indispensabile per poter conferire i rifiuti. A fare l’amara scoperta è stata Francesca Pitzianti: “L’inciviltà è davvero una brutta bestia: in vico III dei Genovesi hanno danneggiato tutte le isole”, spiega, pubblicando anche le foto dei danni. “Chi ha fatto ciò è davvero un incivile. Per fortuna i contenitori sono ancora funzionanti e si aprono. Il Comune potrebbe sostituirli, ma temo che qualcuno danneggerebbe pure quelli nuovi”.

Fonte: Casteddu On Line