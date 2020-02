Carbonia,festa grande per treno a vapore

Il fischio di partenza è per le 8.30 dalla stazione di Cagliari con arrivo a Carbonia intorno alle 10.08. Si riparte in serata, alle 18.50, per giungere a Cagliar alle 20.30. E mentre i viaggiatori saranno impegnati nelle visite, lo storico treno trainato dalla locomotiva a vapore 740-423 sosterà in stazione a disposizione di quanti vorranno salire sulle tre carrozze d'epoca, le "Terrazzini", datate 1933.

Un infopoint allestito al centro intermodale della stazione di Carbonia-Serbariu e un gruppo di studenti-guide turistiche pronte all'accoglienza. Così l'amministrazione di Carbonia darà il benvenuto ai 215 visitatori che domenica 1 marzo arriveranno da Cagliari nella città mineraria a bordo di un antico treno a vapore, ribattezzato per l'occasione il treno dell'arte mineraria. "Una grande attrattiva per la nostra città, candidata al titolo di Capitale italiana della Cultura 2021", sottolinea la sindaca Paola Massidda.

Fonte: Ansa

