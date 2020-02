La Pentolaccia 2020 al Villaggio Pescatori

Domenica 1 Marzo il Comitato di Quartiere Villaggio Pescatori di Giorgino aspetta grandi e piccini per zeppole, musica, balli e tanto divertimento per la coloratissima Festa di Pentolaccia

Un'occasione di divertimento e intrattenimento, ma anche nuova occasione per il Villaggio Pescatori di aprire le porte al resto della Comunità e farsi conoscere come uno dei punti più suggestivi (ma purtroppo tra i più isolati) della Città di Cagliari.

Alle ore 18:30 è prevista l'immancabile rottura della vera e propria pentolaccia ripiena di dolci e coriandoli. Alle ore 19:30 sarà la banda della tradizionale Ratantira a fare da protagonista con il suo ritmo riconoscibile da tutti i cagliaritani. I tamburi accompagneranno il lento procedere del Re Cancioffali per una piccola sfilata che porterà il fantoccio al centro della Piazza del quartiere, dove, alle ore 20:30 , lo attenderà il fuoco del rogo come vuole la Tradizione.

L'ultimo giorno di Carnevale si festeggia al Villaggio Pescatori di Giorgino: il piccolo Borgo Marinaresco si colorerà per la Grande Festa di Pentolaccia dedicata soprattutto ai più piccoli. Il Programma prevede diverse attività che si susseguiranno durante la sera di Domenica 1 Marzo 2020. A partire dalle ore 17:30 l'animatore Simoncino (alias Simone Deiana) intratterrà i tanti bambini presenti alla Festa con musica, canzoni, balli e diversi giochi: tiro alla fune, corsa con i sacchi, ruba bandiera e tanti altri, per coinvolgere i piccoli con il divertimento semplice ma coinvolgente di una volta.

Fonte: Sardegna Oggi

