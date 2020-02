Coronavirus: premiazioni scolastiche rinviate al Museo Diocesano

L’istituto “Don Deodato Meloni” di Oristano si adegua alle misure cautelari La giornata di premiazioni nell’ambito del progetto “Premio Scuola Digitale” in programma per questa mattina al Museo Diocesano Arborense di Oristano e organizzata dall’Istituto d’istruzione superiore “Don Deodato Meloni”, è stata rimandata a data ancora da definirsi a causa dell’emergenza sanitaria. “Ci stiamo adeguando a quelle che sono le misure cautelari prescritte dal Ministero in merito alla diffusione del coronavirus”, spiega Gian Domenico Demuro, dirigente scolastico. L’iniziativa avrebbe coinvolto sei alunni per le otto scuole della provincia partecipanti: il liceo scientifico “Mariano IV d’Arborea”, l’istituto magistrale “Benedetto Croce”; l’istituto “Othoca”, l’istituto “G.A. Pischedda” Bosa; l’istituto comprensivo di Santu Lussurgiu, l’istituto comprensivo n. 4 di Oristano, l’istituto comprensivo di Simaxis, Villaurbana e Seneghe. “Non vogliamo creare allarmismi né altro in questo momento”, spiega sempre il preside Gian Domenico Demuro, “purtroppo sono misure a cui tutte le scuole della provincia si stanno adeguando. Abbiamo comunque intenzione di rimandare l’evento non appena avremo il via libera dal Ministero, quindi dopo il 15 marzo. Anche perché abbiamo preso impegni con chi ci noleggiava il video proiettore, chi ci stampava i pannelli per allestire la sala e così via”.

Il Premio Scuola Digitale è una iniziativa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che intende promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle scuole nell’apprendimento e nell’insegnamento, incentivando l’utilizzo delle tecnologie digitali. “Oltre a questa giornata di premiazioni”, conclude il preside Gian Domenico Demuro, “abbiamo sospeso temporaneamente altre attività, come la visita alle cantine sociali di Alghero, un’iniziativa sempre nell’ambito della scuola digitale e un’altra all’interno del progetto “Ciak che emozione” in collaborazione con l’Unla di Oristano, senza contare un viaggio d’istruzione in Trentino”. Giovedì, 27 febbraio 2020 L'articolo Coronavirus: premiazioni scolastiche rinviate al Museo Diocesano sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano