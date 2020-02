Dopo un anno di chiusura per lavori, viale Trieste riapre al traffico a Sanluri

Stamattina è stata riaperta viale Trieste, strada chiusa da un anno per permettere i lavori di riqualificazione. Le opere non sono ancora terminate, c’è un altro tratto interessato, ma la riapertura permetterà il traffico veicolare e un ritorno alla normalità per le attività commerciali e per i residenti. <Abbiamo premuto con l’azienda che ha vinto l’appalto per superare una serie di intoppi che hanno di fatto rallentato i lavori –spiega il sindaco Alberto Urpi – Ora, finalmente, la riapertura>.

Nelle prossime settimane si riprenderà con i lavori del tratto rimanente, l’amministrazione comunale è intenzionata a dare precise indicazioni a chi si occuperà dei lavori: <Chiederemo che si completino i lavori divisi per corsie in modo da non chiudere la strada per dare sollievo ai commercianti e residenti cercando di ridurre al minimo i disagi>, conclude il sindaco.

