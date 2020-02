Coronavirus: salta corsa donne da record

(ANSA) - CAGLIARI, 27 FEB - Salta per l'emergenza coronavirus la corsa di sole donne dell'8 marzo a Cagliari. Ma è solo un rinvio: la SoloWomenRun - con 17.600 iscritte la corsa rosa più partecipata d'Italia - è rimandata al 6 giugno.

Una scelta sofferta - spiegano gli organizzatori - presa di concerto tra Comune, Regione, Prefettura con l'obiettivo di cancellare ogni possibile rischio, anche in considerazione delle centinaia di iscritte provenienti dal resto d'Italia e dall'estero, e garantire una giornata di sport, solidarietà e inclusione senza condizionamenti che, allo stato attuale, sono difficili da evitare. "Il nostro obiettivo - conferma Isa Amadi, ideatrice dell'iniziativa - è quello di contribuire a valorizzare il territorio attraverso gli straordinari messaggi che giungono dalle migliaia di donne sarde, alle quali, anno dopo anno, si aggiungono sempre più partecipanti da fuori. È nostro dovere assicurare a tutte loro le migliori condizioni di svolgimento della manifestazione, motivo per cui abbiamo condiviso la necessità di posticipare la sesta edizione della Cagliari SWR alle soglie dell'estate, proponendo l'assoluta novità di un fiume rosa da record italiano alle luci del tramonto".

Il Comune di Cagliari è d'accordo: "Abbiamo concordato - spiega il sindaco Paolo Truzzu - sull'opportunità di rinviare quella che deve essere una giornata ad alto valore simbolico ed emozionale a una data che, auspicabilmente, ci consentirà di non essere più alle prese con questa emergenza sanitaria e, quindi, di poter dedicare la massima attenzione alle migliaia di donne che si ritroveranno alla partenza fissata in via Roma con davanti a loro il traguardo in piazza dei Centomila".

Le iscrizioni alla Cagliari SoloWomenRun 2020 sono state sospese, ma riprenderanno da lunedì 9 marzo. (ANSA).