Coronavirus: Del Zompo,"non isoliamoci e fidiamoci della scienza"

Non isoliamoci, il corpo con il suo sistema immunitario sa reagire: altrimenti come avrebbe fatto l'umanità di fronte al vaiolo o alla peste? È il messaggio lanciato sul coronavirus dalla rettrice dell'Università di Cagliari Maria Del Zompo, farmacologa di livello internazionale, a margine della presentazione a Cagliari del programma Svolta Cagliari per una mobilità intelligente. "Nell'80% dei casi - spiega Del Zompo - il corpo reagisce al virus. Dal nostro ateneo non sono partite indicazioni particolari ai docenti che si muovono, in partenza e in arrivo. Qualcuno non se l'è sentita di partire, qualcuno non se l'è sentita di venire. Ma molti sono partiti e molti sono arrivati: l'interscambio continua a funzionare". Un invito a fidarsi della scienza: "Se ci dovessero dare indicazioni diverse - ha detto ancora la rettrice di Cagliari - siamo pronti a cambiare rotta. Ma per il momento non mi sembra il caso. Bisogna stare tranquilli". "Il clamore in Italia è legato al fatto che qui c'è stata una grande attenzione e tantissimi controlli. Stiamo parlando di un virus che colpisce le alte vie respiratorie e purtroppo si può avvicinare ai polmoni. Ma è importante non isolarsi: bisogna andare avanti", ha concluso la professoressa Del Zompo.