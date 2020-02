A marzo la prima sentenza d’appello per l’omicidio del Lago Omodeo Aperto il processo per l’assassinio di Manuel Careddu, a carico dei due giovani all’epoca minorenni

Arriverà quasi sicuramente il prossimo 10 marzo la prima sentenza d’appello nel procedimento per l’omicidio di Manuel Careddu, il diciottenne di Macomer ucciso a picconate, per una storia di droga, sulle rive del lago Omodeo, nel settembre del 2018, e il cui corpo venne ritrovato il mese dopo, sotterrato nelle campagne tra Ghilarza e Aidomaggiore. Sul banco degli imputati nell’aula della Corte d’appello di Cagliari, oggi sono comparsi i due giovani di Abbasanta e Ghilarza, Giada Campus e Cosmin Nita, all’epoca dei fatti minorenni, in primo grado condannati ciascuno a sedici anni.

L’avvocato Gianfranco Siuni, che difende il giovane imputato originario di Ghilarza, Cosmin Nita, ancora una volta ha sostenuto che il suo assistito la sera dell’omicidio non sapesse che si volesse commettere un delitto. In aula ha riproposto alcune intercettazioni che proverebbero come non ci sia da parte del suo assistito la premeditazione e la conoscenza delle intenzioni del gruppo di giovani condannato per l’omicidio.

L’avvocato Gianfranco Congia, che assiste Giada Campus, invece, ha evidenziato nella difesa l’assoggettamento della giovane all’allora fidanzato Christian Fodde, autore materiale dell’omicidio.

Il processo d’appello riprenderà il prossimo 10 marzo, quando i giudici dovrebbero emettere anche la sentenza di secondo grado.

Per l’omicidio di Manuel Careddu erano stati condannati in primo grado anche altri tre giovani di Ghilarza. La pena dell’ergastolo era stata inflitta a Christian Fodde, accusato di essere l’esecutore materiale dell’omicidio. Una condanna di trent’anni era stata inflitta a Riccardo Carta, proprietario del terreno dove Careddu venne assassinato. Condannato, invece, a sedici anni e otto mesi di carcere Matteo Satta, che la sera dell’omicidi prense in carico i cellulari degli amici, per assicurare loro un alibi.

In precedenza, infine, c’era stato il il patteggiamento di Nicola Caboni, anche lui di Ghilarza, a quattro anni di reclusione per soppressione di cadavere. Caboni era stato accusato di aver aiutato Fodde, Carta e Nita a seppellire il corpo di Manuel Careddu.

