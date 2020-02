“In Sardegna non c’è emergenza Coronavirus, perchè l’Ats sospende le ferie a tutti gli infermieri?”. Il

sindacato degli infermieri Nursing Up esprime la vicinanza a tutti gli operatori sanitari coinvolti nella gestione di

questa

difficile situazione.

Il

Nursing Up è disponibile a sostenere tutte le iniziative utili alla tutela della salute dei cittadini. “

La

disposizione di ieri sera del Commissario della Ats Sardegna di sospendere le ferie a tutto il personale- si legge nella nota diffusa oggi dal sindacato. ci ha

sorpreso

per l’assenza di confronto sindacale e per l’ assenza di una indicazione da parte della Regione.

Non

ci risulta che altre realtà abbiano un analogo.

Al

momento in Sardegna non ci sono emergenze.

Nelle

altre Aziende Sanitarie sarde come al Brotzu è attivo un confronto costante tra Direzione Generale e sindacati

per

armonizzare le procedure che coinvolgono i lavoratori e l’utenza.

Riteniamo

che la Ats abbia fatto una fuga solitaria in avanti.

Stiamo

ricevendo chiamate da tanti lavoratori della Ats che ci chiedono dall’estero come fare se devono rientrare e

come

pagare le spese.

In

conclusione invitiamo il Commissario Ats a riceverci questo pomeriggio per avere le giuste informazioni e poter

offrire

il sostegno dei sindacati.

“

Personalmente

ritengo che impedire il riposo

al

personale sanitario già stremato dalle criticità attuali quando non vi è

nessuna

emergenza porterà

lo

stesso

personale

qualora ci sia una reale emergenza che potrebbe motivare un

provvedimento

simile ad arrivarci ulteriormente stremati”, scrive il dirigente territoriale Diego Murracino.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.