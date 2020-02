Gli rubano la bici mentre preleva al bancomat: denunciati due cagliaritani

Cagliari, rubano una bicicletta a un cittadino pakistano. Denunciati due cagliaritani.

Continuano senza sosta i servizi di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato.

Ieri pomeriggio un equipaggio della Squadra Volante, mentre transitava in Piazza del Carmine, ha notato due uomini che alla vista dell’auto coi colori d’istituto si sono allontanati in tutta fretta. Uno dei due, E.F., 54enne cagliaritano, già noto alle Forze di Polizia, teneva in mano un blocca ruota per bicicletta.

Gli Agenti sono riusciti a sorprenderli all’imbocco della strada che avevano preso per dileguarsi, bloccandoli mentre uscivano da un cortile condominiale di via Maddalena, dove avevano appena tentato di occultare il blocca ruote. Mentre gli agenti stavano effettuando il controllo dei due uomini, E.F. e M.A., 44enne cagliaritano, anch’egli pregiudicato, la loro attenzione è stata attirata dalla presenza di una bicicletta, parcheggiata nel cortile. I due hanno dapprima negato di avere una bicicletta, poi E.F. ha subito dichiarato che in realtà era la sua, mostrando addirittura le chiavi del blocca ruota.

Non convinti, i poliziotti, tramite controllo effettuato con l’ausilio degli operatori dalla Centro Operativo, hanno scoperto che la bicicletta era stata rubata poco prima ad un cittadino pakistano, il quale aveva subito il furto mentre era intento a prelevare del denaro ad un bancomat delle poste.

A quel punto, E.F. e M.A. sono stati accompagnati in Questura, dove i poliziotti delle Volanti hanno potuto restituire alla vittima la propria bicicletta.

E.F. ed M.A. sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato in concorso.

