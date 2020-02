Coronavirus:stop ferie Ats,Cgil chiarire

(ANSA) - CAGLIARI, 27 FEB - Una richiesta di chiarimenti urgenti sulla nota dell'Ats con la quale si paventa la sospensione delle ferie di tutto il personale per l'emergenza coronavirus è stata sollecitata dal segretario responsabile della Sanità per la Fp Cgil di Cagliari, Nicola Cabras, al commissario straordinario dell'azienda Giorgio Steri e ai responsabili territoriali dell'Ats.

La nota circola da ieri sera - spiega il sindacato - e sta generando non poche preoccupazioni. "Anche perché va in direzione contraria - spiega Cabras - alle dichiarazioni di limitare ogni azione che possa generare ingiustificati allarmismi e alimentare il panico". Per queste ragioni la Fp Cagliari chiede di conoscere con urgenza le ragioni che portano l'Ats Sardegna a un simile procedimento: "Riceviamo centinaia di chiamate allarmate e preoccupate da parte dei lavoratori sul comportamento da assumere rispetto alla nota, alle quali non riusciamo a dare risposta in quanto non ci risulta essere stati coinvolti né preventivamente informati".

L'auspicio del sindacato è che venga fatta immediatamente chiarezza sul provvedimento e si convochino i rappresentati dei lavoratori per informarli e condividere eventuali azioni da intraprendere. (ANSA).