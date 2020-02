Nel corso dell’incontro il Presidente nazionale Massimo Miani ha ricordato la piaga dell’abusivismo e di leggi che lo hanno, in parte, legalizzato a discapito dei commercialisti: “Quanti sono – ha polemicamente chiesto Miani – quelli che offrono consulenza in materia contabile, fiscale ed economica che non sono iscritti all’Ordine dei commercialisti? Non si sa. E se nemmeno si sa quanti sono esattamente, come è possibile pianificare attività di controllo per verificare se operano correttamente? Non si può. Ed ecco allora che – ha sottolineato il presidente dei commercialisti – per questi soggetti si interviene solo in fase repressiva. Per il resto ci si concentra su coloro che, come i commercialisti, sono agevolmente individuabili perché, per usare un termine molto in voga di recente, “tracciati””.

Gli stati generali sono stati, inoltre, l’occasione per avanzare le proposte per un fisco migliore e confrontarsi sulle tematiche legate alla categoria, dalle specializzazioni ai nuovi ambiti di attività per la professione.

Mercoledì, 26 febbraio 2020

L'articolo Commercialisti oristanesi a Roma per la legalità e contro l’abusivismo sembra essere il primo su LinkOristano.it.