Cagliari, sassate contro una vetrata e un citofono: “Signora, è matta? La smetta”

Ha atteso che la polizia diramasse la notizia della denuncia per sentirsi più sicura e uscire allo scoperto. La proprietaria dell’appartamento di Castello preso di mira, due giorni fa, con una grossa pietra da una 59enne, P. M. P., ha deciso di pubblicare su Facebook il video dei lunghi minuti di follia che si sono vissuti in via Canelles. Un minuto e dieci secondi netti nei quali è possibile vedere la donna che colpisce, almeno una decina di volte, la cassetta delle lettere, il portoncino e una vetrata. “Signora, ma è matta? Si fermi, si fermi, la smetta”: le urla della giovane, però, non fermano la mano della donna. I danni sono ingenti, ma il problema più grosso è stato, ed è, la paura che ha vissuto la residente. La polizia, intervenuta dopo varie chiamate di sos, ha denunciato la signora per danneggiamento. Oggi, però, è la stessa titolare della casa colpita dalle sassate a lanciare un nuovo allarme: “Sono ancora sconvolta e basita dal fatto che questa persona sia stata immediatamente rilasciata dopo il riconoscimento e non le abbiano fatto un Tso, cosa che, a mio umile avviso, sarebbe stato necessario. Mentre invece, stamane si aggirava nuovamente, indisturbata, per le vie di castello, con mia grande apprensione. Nel video che ho deciso di condividere si vede la donna colpevole degli atti vandalici e minacce aggravate. Se vi bussa alla porta o vi suona il citofono, non aprite, è pericolosa”.

Fonte: Casteddu On Line