Non è andato a finire come sperava, il tentativo di far perdere le proprie tracce alla Polizia Municipale, di un 51enne cagliaritano che alla guida della sua motocicletta non si è fermato all’alt per un controllo in via Diaz. Ha fatto finta di accostarsi sul lato strada per poi accelerare e darsi a una precipitosa fuga. E’ partito così un inseguimento e il motociclista è stato rintracciato insieme alla sua moto nel garage di casa. Dagli accertamenti è emerso che il conducente aveva la patente scaduta, il veicolo non era assicurato e quindi è stato posto sotto sequestro. L’uomo sanzionato per la mancata revisione e per il fatto che circolava con il mezzo già sottoposto a sequestro, e per non essersi fermato all’alt. Al vaglio degli agenti se siano configurabili altri aspetti.

L'articolo Cagliari, finge di fermarsi all’alt della Municipale e fugge: guidava con la patente scaduta e senza assicurazione proviene da Casteddu On line.