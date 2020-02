Cagliari dice addio a Gianfranco Gessa: muore uno dei re della vela sarda

Ha sempre guardato al mare come ad un amico, anche quando le sue onde agitate l’hanno messo in difficoltà. Gianfranco Gessa, cagliaritano doc, morto all’età di 87 anni, è stato uno dei re della vela in Sardegna: fratello gemello del famosissimo farmacologo Gian Luigi, sin dalla fine degli anni Cinquanta ha organizzato eventi dedicati al mondo velistico. Su Facebook lo ricordano i suoi amici di Sailing Sardinia: “È perfettamente inutile raccontare Franco Gessa perché l’abbiamo conosciuto tutti: se vai a vela è impossibile non averlo incrociato. Franco è stato il personaggio della vela sarda, una vera leggenda. Tutti noi abbiamo almeno un episodio suo da raccontare”. “Ci ha lasciato stamattina dopo un, tutto sommato non troppo lungo, periodo di invalidità. A Valentina e Davide le condoglianze di tutta la vela sarda”.

Fonte: Casteddu On Line