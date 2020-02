Emirati Arabi Uniti: Al Ain water lancia la sua "bottiglia vegetale"

Proseguono le iniziative e le attività legate alla politica green. Rientra a pieno titolo nel quadro di queste iniziative la produzione e commercializzazione della prima bottiglia realizzata interamente con materiali vegetali in prospettiva di una riduzione della quantità di plastica presene nel paese.

Al Ain water, questo il nome della ditta produttrice, ha lanciato la sua "bottiglia vegetale", che sarà disponibile presso i fornitori di servizi alimentari, hotel e aeroporti entro maggio.

La nuova bottiglia, incluso il tappo, è realizzata al 100% da fonti vegetali, è biodegradabile e compostabile entro 80 giorni. A differenza della maggior parte delle materie plastiche, queste bottiglie non contengono petrolio.

La dott.ssa Rabih Kamleh, vicepresidente senior presso Agthia Group, la società madre di Al Ain, ha dichiarato durante un meeting che la bottiglia sarebbe stata inizialmente resa disponibile presso i fornitori di servizi alimentari, tra cui alberghi, aeroporti e uffici governativi e ha affermato che ciò consentirebbe agli stabilimenti di organizzare un processo di raccolta separato per le bottiglie ecocompatibili. Agthia prevede di vendere le bottiglie eco-compatibili nei supermercati per i consumatori generali dopo averle provate con i fornitori di servizi alimentari.

Le bottiglie usate saranno inviate a una società di compostaggio partner o nuovamente riciclate e riutilizzate.

Per ciò che riguarderà il prezzo della bottiglia, esso dipenderà dalla domanda. Come per tutti i prodotti, più alta è la domanda, più basso è il prezzo man mano che la produzione aumenta.

Lo sviluppo del materiale per la bottiglia ha richiesto due anni. È costituito da acido polilattico polimerizzato, che deriva dalla fermentazione dello zucchero da diverse piante.

Il Dr. Thani Al Eeyoudi, Ministro dei Cambiamenti Climatici e dell'Ambiente, ha dichiarato di sperare di vedere più aziende fare uno sforzo per ridurre l'uso della plastica. "Il lancio della bottiglia d'acqua a base vegetale di Al Ain e le altre iniziative di sostenibilità di Agthia è un ottimo esempio di come l'innovazione possa fare molta strada per promuovere la sostenibilità ambientale. Siamo orgogliosi del ruolo delle aziende private emiratine nel sostenere la nostra spinta nazionale verso la sostenibilità".

Emanuela Locci