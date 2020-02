Paesaggi e enogastronomia,premio Codacon

(ANSA) - SASSARI, 26 FEB - "Lorighittas", zuppa "cuata", formaggi e salumi tipici e un patrimonio paesaggistico, storico e culturale straordinario. Sono le eccellenze grazie alle quali Aggius, Bari Sardo, Ulassai, Genoni e Morgongiori si contendono il titolo regionale di "Piccolo Comune amico" lanciato dal Codacons e riservato ai Comuni italiani con meno di 5mila abitanti, per il quale sino al 30 aprile si può votare all'indirizzo https://codacons.it/piccolo-comune-amico-voto/. L'iniziativa, avviata con Coldiretti, Fondazione Symbola, Touring Club Italiano, Autostrade per l'Italia, Intesa San Paolo, SisalPay, e con il patrocinio di Anci e Uncem, valorizza le eccellenze enogastronomiche e artigianali del territorio nazionale. Attraverso il voto dei cittadini saranno premiati i 25 Comuni che, tra quelli che partecipano al concorso, otterranno il maggior numero di preferenze, all'interno di 5 categorie: Agroalimentare, Artigianato, Innovazione sociale, Cultura, arte, storia, Economia circolare. I Comuni vincitori e i loro prodotti saranno pubblicizzati attraverso una mappa interattiva consultabile da una app e campagne promozionali sui canali comunicativi dei partner del progetto. (ANSA).

Fonte: Ansa

