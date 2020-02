Pago ora “gela” Serena Enardu: “Nozze? da qui a parlare di matrimonio ce ne passa…”. Le parole rilasciate dal cantante sardo su Serena in una intervista al settimanale “Chi”: “Con Serena ci stiamo riscoprendo. Nella mia testa frullano tanti punti interrogativi. Ancora ci sono cose da capire e da chiarire. Io e Serena stiamo ricostruendo tutto quello che abbiamo perso negli anni e non durante Temptation o il GF. La nostra crisi è iniziata ben prima dell’arrivo delle telecamere. I primi passi verso nuovi sorrisi sono nati poi nella Casa. Da qui, però, a parlare di nozze, eccetera, ne passa di tempo. Contano prima i fatti”.

Fonte: Casteddu On Line

