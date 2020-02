“Donare è sempre importante, ma in circostanze come questa ancora di più. Forza, andiamo a donare!”, l’appello di Francesca Ghirra su Fb.

Cagliari, sos per il sangue delle trasfusioni che può aggravarsi con l’emergenza Coronavirus: “Andate a donare”. La Struttura Regionale di Coordinamento dei Servizi Trasfusionali ha segnalato che al Brotzu scarseggia il sangue dei gruppi 0 e B. Carenza che potrebbe aggravarsi nei prossimi giorni per l’emergenza Coronavirus in Veneto e Lombardia, che potrebbero avere delle difficoltà a inviare le unità di sangue concordate, e lo sciopero degli aerei di ieri, martedì 25 febbraio.

Si può andare al Centro Trasfusionale del Brotzu (aperto tutti i giorni dalle 7.30 alle 12) o al Centro Prelievi Avis di via Talete – Cagliari (aperto tutti i giorni dalle ore 7:30 alle 12:00 e il mercoledì sera dalle 16:30 alle 19:30).

Fonte: Casteddu On Line

