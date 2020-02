Turismo sostenibile: cinque bandi del Gal Sinis a sostegno delle imprese

Per ogni ulteriore dettaglio o informazione gli uffici del Gal Sinis rimangono a disposizione, anche all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e al numero 0783 399493.

Le domande di sostegno potranno essere presentate entro le 14 di lunedì 20 aprile, nelle modalità indicate dai bandi, disponibili in versione integrale sul sito web del Gal Sinis .

“I cinque bandi si affiancano all’intervento sulle infrastrutture turistiche su piccola scala, già in pubblicazione, destinato esclusivamente agli enti locali, per un importo totale di più di 1 milione e mezzo di euro”, spiega Cristiano Deiana, direttore del Gal.

– intervento a sostegno di investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e sviluppo di attività extra agricole, che finanzierà gli agricoltori e i loro familiari per l’apertura di un agriturismo o un agricampeggio;

– intervento a sostegno di investimenti per lo sviluppo di imprese extra-agricole (interventi di miglioramento funzionale e adeguamento ai principi eco-sostenibili e di accessibilità delle strutture ricettive-ospitalità extra-agricola), che finanzierà gli investimenti per il miglioramento delle strutture ricettive già esistenti;

– intervento per il turismo attivo, per lo sviluppo di imprese extra-agricole, che finanzierà sia la nascita di nuove imprese che gli investimenti nelle imprese già costituite nel campo dell’offerta di servizi turistici;

“I primi bandi per le imprese del Gal Sinis sono finalmente in pubblicazione”, spiega Alessandro Murana, presidente del Gal, “dopo un lungo periodo di confronto con il territorio durante il quale abbiamo organizzato incontri in tutti i Comuni e raccolto le osservazioni dei partecipanti”.

Online i bandi del Gal Sinis, per il supporto alle imprese nei settori del turismo sostenibile e delle filiere agricole. Il bando di gara riguarda contributi a fondo perduto per circa 1,5 milioni di euro.

Fonte: Link Oristano

