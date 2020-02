Su Marrulleri: il carnevale di Marrubiu quest’anno diventa “universale” Per la sfilata interprovinciale tanti posti in più e i nonni vigile impegnati nella sicurezza

È la tradizione laica più sentita a Marrubiu, dove nella prima domenica di quaresima si ripropone il gran finale di “Su Marrulleri”, definito quest’anno il carnevale universale.

L’atteso evento è stato presentato questa mattina durante una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il sindaco di Marrubiu, Andrea Santucciu, il presidente e il vice presidente dell’associazione Pro Su Marrulleri, Mattia Tuveri e Marco d’Alessandro e il presidente della consulta delle attività produttive, Andrea Basciu.

Il raduno interprovinciale dei carri allegorici e dei gruppi in maschera andrà in scena domenica prossima, 1° marzo, dalle 16, quando un’ondata di maschere e bellissimi carri realizzati in cartapesta travolgeranno le strade del centro del paese con la loro allegria e il loro divertimento. Special guest della giornata: Benito Urgu, che riserverà ai presenti una piacevole sorpresa.

Il sipario si alza sulla rassegna con “Degustando Su Marrulleri”, iniziativa di contorno al carnevale che offre un’importante vetrina per le attività agroalimentari dell’Unione dei comuni del Terralbese.

Ad allietare il pubblico, tra stupore e buonumore 24 tra carri allegorici e gruppi mascherati che saranno valutati da una giuria composta da esperti e appassionati, tra i quali docenti di storia dell’arte, giornalisti, amministratori pubblici e rappresentanti di associazioni non locali.



Questi i carri partecipanti: da Marrubiu Galaxy Team “Man on the Moon” e Lo spuntino di Springfield con “Tipi da favola”; da Terralba gl Storpions con “Dinosaurus”; da Guspini Is Casermettas con “Nettuno ci può giudicare” e La trombetta con “Restiamo a galla”. Ancora, da San Gavino i Fibra ottica con “Valhalla” e i Rewind Carnival Group con “Coco”; per Arbus saranno presenti i Moulinus Group con “La dolce vita del Molinus”. Ben 3 i gruppi di Gonnosfanadiga, si tratta ddei Lillo Boys con “Troppo Tropical”, i Caution Carnival Group con “America Caution college” e Il coriandolo con “La danza degli Dei”. Sardara porta a Marrubiu Is Carretones con “La Vida es un Carnavale” e The Carnval Group con “Super Mario”. Da Sanluri arrivano i Rebus Group con “L’Arconave. Fuga dalla Terra” e da Mandas i Friends 2.0 Shockhouse con “Aladdin”. Isili arriva a Marrubiu con il gruppo S’Antreccoru, con “Popeye. Bratzu pappa Lompatzu”; Villafranca è rappresentata da il Cormorano Group con “La Banda Bassotti”, e Gonnostramatza porta i Millennium 2.0 con “Avengers”. Non solo carri, ma anche tanti gruppi mascherati. Tra loro La Goccia di Marrubiu, con Trolls, Is Pringungias con Sua Maestà la Regina, da Guspini. Da Sardara arrivano le Crazy Girls con “Le farfalle” e da San Gavino Sugar Skull con Sugar Skull. Previsti anche gruppi dal Cagliaritano. Sono attesi a Marrubiu il gruppo fantasia da Quartu Sant’Elena e il Rione Marina da Cagliari.

Il corteo partirà alle 15 da piazza Martiri e percorrerà la via Napoli, piazza Italia, via Oristano, via Tirso fino a piazza Amsicora.

Dopo la sfilata la festa continuerà con il Radiolina dj set. La giornata darà arricchita da un’ampia area food con carnival gourmet, drink e la tradizionale zippolata.

Diverse le novità di questa edizione di Su Marrulleri: per accogliere i numerosi visitatori sono stati duplicati i posti a sedere rispetto all’anno precedente e la presenza dei “nonni vigili” nella squadra della sicurezza, che affiancheranno gli agenti della polizia locale.

“Crediamo nel coinvolgimento dell’associazione anziani”, ha commentato l’assessore alla cultura, Luca Corrias, “perchè permette ai nostri nonni di sentirsi parte attiva della comunità e di offrire un contributo importante alla manifestazione”.

Mercoledì, 26 febbraio 2020

