“Coronavirus, la base aerea di Decimomannu utilizzata per la quarantena del sud Italia”

“Con la disposizione si dispone il blocco dell’invio e il rientro dai teatri operativi di tutto il personale fino a nuovo ordine.Ttto questo per disporre, sostengono al Coi, uno screening per la movimentazione dei militari compresa la procedura del tampone e l’eventuale quarantena. La notizia trova conferma anche sul sito de Il Sole 24 Ore. Pili afferma anche che, “secondo la direttiva del Coi, è necessario bloccare al massimo la possibilità di movimento dei militari e del personale civile della difesa da e verso le aree oggetto di provvedimenti restrittivi nelle regioni già coinvolte dall’epidemia”.

“Il Comando operativo interforze ha deciso: la base aerea di Decimomannu sarà dedicata alla quarantena per il sud Italia e le isole”. Ad anticiparlo, con tanto di comunicazione ufficiale, è l’ex presidente sardo Mauro Pili, che cita anche il ministero della Difesa. “La direttiva del comando operativo di vertice interforze guidato dal generale di corpo d’armata Luciano Portolano è la diretta conseguenza della decisione del ministro della Difesa Guerini d’intesa con il capo di Stato maggiore della difesa Vecciarelli. Alla base della direttiva”, scrive Pili, “vi è quella che viene definita ” una emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” ed è per questo motivo, è scritto nella direttiva,”è necessario e urgente rafforzare le misure di sorveglianza sanitaria” visto “il notevole incremento dei casi e dei decessi”.

Fonte: Casteddu On Line

