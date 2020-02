Finanziaria,Rif, 300mila per Blue Tongue

Per Saba della Coldiretti "l'intervento sarebbe importante, considerato che l'embargo dura da 17 mesi e si concluderà solo il 17 ottobre, e che il costo degli esami per gli allevatori costituisce una perdita secca". "Auspichiamo una riposta positiva del Consiglio regionale - ha affermato il capogruppo dei Riformatori Aldo Salaris - perché stiamo parlando di un settore importante della nostra economia reale, formato da migliaia di piccole aziende che, con sacrificio e capacità, riescono a stare sul mercato".

La richiesta dello stanziamento è anche l'oggetto di un'interrogazione dei Riformatori al presidente della Giunta e all'assessore della Sanità. "Gli allevatori sardi che esportano, soprattutto quelli dell'Ogliastra e del Nuorese (ma non solo), sono fortemente penalizzati dalle norme per la movimentazione del bestiame nella zona interessata dalla Blue Tongue - ha dichiarato il consigliere Michele Cossa - una zona troppo ampia all'interno della quale scatta l'obbligo di costosi esami sierologici a loro carico".

Trecentomila euro da stanziare nella prossima Finanziaria per sostenere gli allevatori del comparto bovino penalizzati dagli oneri della Blue Tongue. La proposta arriva dai Riformatori che, con il direttore di Coldiretti Luca Saba, hanno illustrato la situazione di sofferenza delle aziende che da 17 mesi, dopo il caso registrato a Teulada, sono costrette a spendere 25 euro a capo per il Pcr (proteina C reattiva), cioè l'esame sierologico che stabilisce la positività alla blue tongue. Una precauzione necessaria per esportare il bestiame.

Fonte: Ansa

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.