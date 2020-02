Coronavirus: termoscanner in porti sardi

Nei porti della Sardegna i controlli relativi alla prevenzione della diffusione del coronavirus non sono ancora operativi perché mancano i termoscanner, ovvero gli strumenti per la misurazione in tempo reale della temperatura umana che invece sono già installati presso tutti gli scali aeroportuali. Secondo quanto apprende l'ANSA, la Regione ha già chiesto e ottenuto la distribuzione da parte della protezione civile nazionale. Quindi la misura dovrebbe essere attivata a breve anche nei porti di Cagliari, Porto Torres, Santa Teresa Gallura (per i collegamenti con la Corsica), Golfo Aranci e Olbia.

La Sardegna ha anche ottenuto dal governo un rafforzamento della collaborazione da parte degli Usmaf (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera), cioè strutture direttamente dipendenti dal ministero della Salute dislocate omogeneamente sul territorio nazionale e con l'obiettivo, in questo caso specifico, di agevolare i percorsi sanitari. Entrambe le istanze saranno recepite, assieme a quelle delle altre Regioni, nel nuovo piano nazionale.

"Abbiamo dato la più ampia disponibilità come Autorità di sistema dei porti della Sardegna per definire i percorsi e la logistica per effettuare i controlli e siamo in attesa di disposizioni - spiega all'ANSA il presidente dell'Authority MassimO Deiana - Ieri ci sono stati alcuni sopralluoghi per individuare le soluzioni logistiche e appena avremo il via libera saremo pronti a garantire l'operatività di chi dovrà fare i controlli sanitari".

SINDACATI CHIEDONO INCONTRO A SOLINAS - Un incontro urgente con il presidente della Regione Sardegna e alla presenza dell'assessore della Sanità, "per fare il punto sull'adozione delle più opportune misure di prevenzione e di tutela per tutti i lavoratori e le loro famiglie, con particolare riguardo a quelli impegnati nella garanzia dei servizi pubblici essenziali, ma anche a quanti operano nei servizi privati di prossimità a contatto con il pubblico e in uffici, cantieri e aziende con un certo grado di assembramento di persone". E' la richiesta al governatore Christian Solinas da parte dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil dell'Isola. "Vorremmo collaborare alla più efficace realizzazione delle misure che si adotteranno e concorrere ad evitare che si diffonda un inutile allarmismo, ma proprio perciò - scrivono Michele Carrus della Cgil, Gavino Carta della Cisl e Francesca Ticca della Uil - abbiamo bisogno di maggiori informazioni e di un aggiornamento costante, per poter a nostra volta veicolare i più corretti messaggi in uno con le risposte ai numerosi e diversi quesiti che ci sottopongono le persone che si rivolgono ai nostri uffici in tutto il territorio regionale e che ci provengono dalla rete dei nostri delegati nei luoghi di lavoro e nei diversi paesi e città dell'Isola".

CONFCOMMERCIO A BANCHE, STOP A RATE MUTUI - L'emergenza Coronavirus si fa sentire anche in Sardegna nonostante non si sia registrato nessun caso: secondo Confcommercio Sud Sardegna, può avere pesanti ripercussioni sul sistema economico. Così il presidente Alberto Bertolotti ha deciso di scrivere alle banche chiedendo di "valutare rapidamente l'adozione di misure emergenziali locali di carattere finanziario ed in particolare la sospensione della riscossione delle rate di mutui e finanziamenti, nonché il posticipo, al 30 settembre della valuta degli interessi in riscossione prevista al 30 marzo". "E' solo una questione di tempo ma presto l'epidemia di coronavirus, con l'infodemia e la paranoia sociale che la accompagneranno, si affaccerà anche in Sardegna, generando quanto si sta già verificando nel nord Italia in termini di pesantissime ricadute economiche negative sulle nostre imprese e popolazioni locali - scrive Bertolotti - Già gli alberghi segnano un preoccupante aumento di cancellazioni delle prenotazioni già registrate, aggiungendo danno al danno creato dall'incertezza sulla nota vicenda della continuità territoriale. Ma anche le attività di ristorazione ed i locali di intrattenimento, luoghi in cui la psicosi del contagio e la martellante campagna di informazione trovano terreno fertile prima ancora della patologia stessa, seguiranno il trend che si sta verificando in altre parti d'Italia già interessate al fenomeno e che registrano flessioni anche del 50%. I segnali stanno poi estendendosi agli esercizi commerciali che trattano beni di consumo non alimentari, in massima parte provenienti dal continente asiatico, con pesantissime ripercussioni sugli approvvigionamenti. Una situazione destinata, purtroppo - osserva - a manifestarsi ed a propagarsi anche qui fin dai prossimi giorni. Bisogna pertanto agire rapidamente, per evitare che il sistema imprenditoriale entri in una fase di paralisi dalla quale è molto difficile uscire"