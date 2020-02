Attimi di follia a Cagliari: donna distrugge a sassate cancello, citofono e cassetta delle lettere

La donna alla vista dei poliziotti ha cercato di disfarsi del grosso masso gettandolo a terra. Subito bloccata dagli agenti, è stata condotta in Questura ed è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria per danneggiamento aggravato.

Immediatamente il Centro Operativo ha allertato le pattuglie intente nei quotidiani servizi di controllo del territorio. E proprio grazie alla capillare pianificazione in tutte le zone della città, una pattuglia della Polizia Scientifica che in quel momento si trovava nelle immediate vicinanze, ha potuto sorprendere la donna, P.M.P., 59enne cagliaritana, ancora con la pietra in mano. Contemporaneamente è accorsa anche una Volante.

E’ accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 17.00, quando una cittadina ha chiesto aiuto alla polizia dopo essersi accorta che una donna stava danneggiando il suo portone di casa. La proprietaria dell’appartamento era stata allertata dai forti rumori provenienti dalla strada, provocati dai colpi che la malintenzionata ha inferto con una grossa pietra, scagliandosi non solo sul portoncino in legno di ingresso, ma anche sul citofono e sulla cassetta delle lettere.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.