Una spiacevole scoperta dopo il successo della Sartigliedda che si è tenuta lunedì scorso a Oristano, in occasione del carnevale.

Nella parte finale della Sartiglia dei ragazzi, probabilmente in un momento di confusione durante la battaglia dei coriandoli, qualcuno ha portato via una delle stelle che vengono solitamente usate per la tradizionale giostra equestre dei giovani cavalieri.

A dare la notizia, il presidente della Pro loco, Gianni Ledda che, in attesa di sporgere denuncia, scrive sulla sua pagina Facebook: “Io spero che la cosa sia avvenuta per errore, quindi prego colui che l’ha presa (peraltro immortalato dalle immagini televisive che visionerò nei prossimi giorni) di restituirla alla Pro Loco di Oristano, legittima proprietaria, prima che sporga denuncia per appropriazione indebita”.

“La stella in questione è un cimelio molto importante per la Pro Loco”, scrive ancora Gianni Ledda. “Non ha un valore economico, se non un valore storico e affettivo, in quanto usata nella prime Sartigliedde. Grazie”.

Mercoledì, 26 febbraio 2020

L'articolo Sparita una stella durante la Sartigliedda: un furto? sembra essere il primo su LinkOristano.it.