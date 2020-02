Su una scultura in ceramica, per vedere meglio la sfilata della Sartiglia

Sui social una foto che ritrae l’uomo, ma in questi giorni tante persone non hanno rispettato Oristano

Le ordinanze comunali che vietavano l’uso dei cornicioni e gli affollamenti dei balconi per vedere la Sartiglia non potevano prevedere tutto: c’è chi ha deciso di utilizzare come “alzatina” le sculture in ceramica in piazza Roma per avere una visuale migliore.

Nei gruppi Facebook “Oristano 3.0” e “La rete dei cittadini per Oristano” sono state pubblicate diverse foto, che documentano come in entrambi i giorni della manifestazione equestre le sculture non siano state rispettate.

Per tutta la sfilata che precede le pariglie moltissime le persone che hanno sostato sul piedistallo che regge le sculture. Ma c’è anche chi ha deciso di salire proprio sulla scultura, per avere una visuale ancora migliore dall’alto.

“Le foto delle persone che calpestano le aiuole e che non rispettano le sculture testimoniano la mancanza di educazione e rispetto”, ha scritto chi ha condiviso la segnalazione nel gruppo Facebook La rete dei cittadini per Oristano. “Sono da denuncia… vergogna!”