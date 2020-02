Coronavirus, niente folle negli uffici: il Comune di Cagliari proroga le scadenze

Niente folla negli uffici pubblici. Il Comune di Cagliari e di tutti i quelli della città metropolitana prorogano le scadenze. La misura servirà a scoraggiare l’afflusso agli uffici con una proroga di un mese delle scadenze imminenti. Sono queste le misure più immediate che saranno adottate dai sindaci dei 17 comuni della Città metropolitana di Cagliari, riunitisi questo pomeriggio in un incontro convocato dal sindaco metropolitano Paolo Truzzu per trovare soluzioni univoche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19. Presto arriverà l’ordinanza del primo cittadino Paolo Truzzu

Fonte: Casteddu On Line

