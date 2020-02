Cagliari, mercatino dei ricci e dei prodotti del mare aperto tutto l’anno: spunta l’ipotesi Poetto

Un mercatino dei ricci e dei prodotti della piccola pesca aperto tutto l’anno. L’ipotesi è quella di realizzarlo al Poetto. La mozione depositata in consiglio comunale da Alessandro Fadda e Marcello Polastri, entrambi Psd’Az, chiede un diverso posizionamento delle attività per dare maggiore visibilità e miglior decoro. Magari trovando una superficie idonea e accanto al mare, in un’area con strutture architettonicamente gradevoli, servizi igienici e parcheggi. E che garantisca anche una diversificazione dei prodotti somministrati, per creare avvicendamento regolando l’attività in base alle varie stagioni della pesca.

Fonte: Casteddu On Line

