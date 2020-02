Cagliari, sì al nuovo maxi skate park accanto allo stadio

Un nuovo skate park in via Pessagno. Al posto del vecchio campo di calcio in disuso accanto alle palestre A e B di Monte Mixi. Il via libera è del Consiglio comunale che ha votato sì a una mozione in proposito, primo firmatario Raffaele Onnis, Riformatori.

A Cagliari ci sono migliaia di skaters e ormai. Il vecchio pistino di via Rockfeller, realizzato nel 2004 è stato demolito nel 2017 e così tanti appassionati si riversano in strade e piazze creando disagi ai cagliaritani. oppure son costretti a emigrare ad Assemini, Uta, San Sperate e Sinnai.

L’idea è quella di creare uno skate park per le diverse categorie: c’è lo street skating (che prevede l’utilizzo di passamano, muretti, scalinate e dislivelli), il vert skating (la rampa verticale) e le bowls e pool riding (piscine vuote).

La mozione impegna il sindaco e la giunta a realizzare un impianto Skate Park al posto nel campo di calcio di via Pessagno, dietro le palestre A e B, accanto alla pista di pattinaggio e consentirebbe la nascita di un polo sportivo degli sport rotellistici di alto livello internazionale dove concentrare varie specialità, creare spalti per il pubblico in proiezione di manifestazioni di livelli regionale nazionale e internazionale e illuminazione anche nelle ore notturne.

