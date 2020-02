Cagliari, la rabbia degli agenti della polizia metropolitana: “Senza divise e protezioni da 4 anni”

Da quando è stata istituita la Città Metropolitana si occupano prevalentemente di controlli ambientali, passando al setaccio le discariche abusive e multando gli incivili beccati ad abbandonare rifiuti o, peggio ancora, a inquinare questa o quell’area. Gli agenti della polizia metropolitana di Cagliari, però, attendono da tempo sia le nuove divise sia i vari dispositivi di protezione. La loro pazienza è al limite, come denunciato da Luca Locci, sindacalista dell’Sgb Sardegna: “Sono sotto organico, appena cinque quandodovrebbero essere in dieci. Svolgono compiti delicati e in zone a rischio, non hanno nemmeno tute o scarponcini adatti”. Locci ricorda che i poliziotti metropolitani controllano “oltre duemila attività, industriali, commerciali e di servizi, iscritte alla Camera di Commercio di Cagliari, che producono rifiuti pericolosi o meno, 50 impianti di recupero rifiuti, 12 discariche di rifiuti di inerti solidi speciali e 2 impianti di incenerimento di rifiuti sanitari industriali”.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.