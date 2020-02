Anima sarda per calendario Carabinieri

(ANSA) - CAGLIARI, 25 FEB - E' arrivato alla sua tredicesima edizione, il Calendario storico dell'Arma dei Carabinieri tradotto in lingua sarda, nella variante campidanese. Il 'Calendariu Historicu de s'Arma de sos Carabineris' è stato presentato al Comando Legione Carabinieri Sardegna. I lavori sono stati introdotti dal comandante della Legione carabinieri, il generale di divisione, Giovanni Truglio, cui è seguito un breve discorso di saluto del generale di Corpo d'Armata, Gianfrancesco Siazzu, già Comandante Generale dell'Arma. Hanno preso poi la parola il promotore del progetto, il professor Aldo Accardo che ha sottolineato l'importanza anche culturale dell'iniziativa, unica nel suo genere, e il professor Maurizio Virdis, autore delle traduzioni. La prima edizione del Calendario Storico dell'arma dei carabinieri in Sardo risale al 2008 e da allora ogni anno ne vengono stampate circa novemila copie.

Fonte: Ansa

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.