Coronavirus, sindaci della Città Metropolitana di Cagliari uniti per contrastare la diffusione della malattia

La Città metropolitana ha assunto un ruolo di coordinamento tra i sindaci, ma spetterà ora ai singoli Comuni il compito di emettere ordinanze ad hoc per rendere esecutive le misure proposte, che riguarderanno scuole, asili, biblioteche, uffici pubblici e tutti il luoghi di aggregazione. “Come Città metropolitana, oltre a promuovere il coordinamento e il tempestivo scambio di informazioni tra i comuni, stiamo concentrando l’attenzione sugli istituti scolastici superiori, di nostra competenza – afferma il direttore generale dell’ente Stefano Mameli – soprattutto per valutare gli opportuni interventi di informazione e prevenzione, senza sovrapporci a quanto già le scuole stanno facendo

Diffondere nei luoghi pubblici il decalogo divulgato dal ministero della Salute, incentivandone una sanificazione adeguata e scoraggiando l’afflusso agli uffici con una proroga di un mese delle scadenze imminenti. Sono queste le misure più immediate che saranno adottate dai sindaci dei 17 comuni della Città metropolitana di Cagliari, riunitisi questo pomeriggio in un incontro convocato dal sindaco metropolitano Paolo Truzzu per trovare soluzioni univoche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19.

Fonte: Casteddu On Line

